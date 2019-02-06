Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Teröristlerin Sığınak ve Mevzileri İmha Edildi

Diyarbakır'da Teröristlerin Sığınak ve Mevzileri İmha Edildi

33 dakika önce

Diyarbakır'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da Teröristlerin Sığınak ve Mevzileri İmha Edildi, System.String[]
Diyarbakır'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

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DİYARBAKIR,(DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Lice, Hazro, Diyarbakır, Güncel
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