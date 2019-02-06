Diyarbakır'da Teröristlerin Sığınak ve Mevzileri İmha Edildi
33 dakika önce
Diyarbakır'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
Diyarbakır
'In Hazro
, Lice
ve Kulp
ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK
'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
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DİYARBAKIR,(DHA
)-
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:56 Kaynak: DHA
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