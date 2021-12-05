Diyarbakır'da teröristlerin tahrip ettiği kilisede restorasyon tamamlandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Ermeni Katolik Kilisesi'nde, restorasyonun ardından ilk ayin yapıldı.

İlçede, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve çukur olaylarında tahrip edilerek kullanılmaz hale gelen kilisede Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017'de başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Kilise Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi (DÜ) arasında gerçekleşen protokol çerçevesinde Katolik Ermeni Patrikhanesi'nin talep etmesi halinde ayin yapılabilmesi şartıyla DÜ'ye tahsis edildi.

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan yönetiminde kilisede 100 yıl sonra ayin gerçekleştirildi.

Ayinde konuşan Zekiyan, restorasyonun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyaya barış ve esenlik temennisinde bulunan Zekiyan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, devlet tasarrufuyla onarılmış ve takdire şayan hale gelmiştir. Kilisemiz, mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, talep edilmesi halinde Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılmasına izin verilmesi kaydıyla eğitim, kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Dicle Üniversitesine tahsis edilmiştir."

DÜ Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Kazan da kilisenin kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak önemli bir mekan olacağını ifade etti. ??????????????