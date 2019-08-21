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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi ile 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi ile 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 operasyonunun 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi, 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu uyuşturucu maddelerle ilgili olarak Lice ilçesinde R.K., R.Ö., M.A. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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