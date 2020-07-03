Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde son 14 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 76 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Son 14 gün içerisinde Lice, Hani ve Kocaköy'de yapılan operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR