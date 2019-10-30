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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

44 dakika önce

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe Silvan ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve 390 kilogram esrar maddesi ele geçirildi operasyonlarda haklarında 'aranıyor' kaydı bulunan 1'i terör suçlusu 5 kişi yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ve...

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Silvan ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve 390 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

operasyonlarda haklarında 'aranıyor' kaydı bulunan 1'i terör suçlusu 5 kişi yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve 390 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca haklarında 'aranıyor' kaydı bulunan 1'i terör suçlusu 5 kişi yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Silvan ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 26 Ekim 2019 Cumartesi günü icrasına başlanan Özel Birlik operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda gerçekleştirilen temas araması neticesinde, kayalık, çalılık ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet Çek CZ-25 marka makineli tabanca, 65 adet 7,62 milimetre çapında PKM makineli tüfek fişeği, 4 adet 7,62 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet makineli tabanca şarjörü, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan Alphe Fire cihazı, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 adet 3'lü pil bloğu, 12 adet kalem pil, 9 adet uzaktan sinyal rölesi, 3 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 325 metre elektrik kablosu, 1 adet terörist elbisesi, sığınak yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir" denildi.

Operasyonlarda narko-terörizm ile ilgili faaliyetlerin de gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alana saklanmış, satışa hazır vaziyette 360 kilogram esrar ile 150 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. İcra edilen temas aramaları esnasında, görevli unsurları görmelerini müteakip bulundukları bölgeden kaçan 5 şahıs, yapılan takip sonrasında yakalanmıştır. Şahısların ilk görüldükleri yerde yapılan aramada, 30 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 4 adet elek, 2 adet battaniye ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "terör örgütüne üye olma " suçlarından hakkında aranıyor kaydı bulunan m.g., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında aranıyor kaydı bulunan Y.Z., S.M., M.T. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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