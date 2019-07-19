Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı
1 saat önce
Yeniden Refah Partisi, Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Yeniden Refah Partisi
, Diyarbakır
'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı gerçekleştirdi. Kayapınar
Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıya katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, bir konuşma yaptı.
Daha sonra çok sayıda partilinin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.
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