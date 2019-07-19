Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı
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Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi, Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı, System.String[]
Yeniden Refah Partisi, Diyarbakır'da teşkilat eğitimi ve il divan toplantısı gerçekleştirdi.
Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıya katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, bir konuşma yaptı.
Daha sonra çok sayıda partilinin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.
Refah Partisi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:51 Kaynak: AA
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