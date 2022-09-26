Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

26.09.2022 18:22
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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