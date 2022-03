Diyarbakır'da "The Funtime of The Opera" sahnelendi - Son Dakika

Diyarbakır'da, "Operada hayalet değil, eğlence var." sloganıyla "The Funtime Of The Opera" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında müzikal düzenlemesi, orkestra şefliği ve anlatıcılığını Musa Göçmen'in yaptığı "The Funtime Of The Opera" konseri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde izleyiciyle buluştu.

"Operada hayalet değil, eğlence var." sloganıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören konserde, sanatseverler eserlere eşlik etti, alkış ve ıslıklarla tempo tuttu.

Musa Göçmen, konser öncesinde yaptığı açıklamada, eseri sahneye koymadaki amacının seyirciyi operanın eğlenceli yüzüyle buluşturmak olduğunu söyledi.

Eserin operaya yeni bir pencereden bakma imkanı sağladığını anlatan Göçmen, bunun operaya başlamak için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Konseri Diyarbakır'da ilk kez gerçekleştirdiklerini bildiren Göçmen, çok heyecanlı olduklarını, artık daha çok gelmek istediklerini dile getirdi.

Göçmen, tüm aile bireylerinin keyifle izleyeceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir eseri sahneleyeceklerini ifade ederek, "Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Seyircinin ilgisi müthiş ve bu ilgiye de layık olmak için sık sık gelip gitmemiz gerekiyor." dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ise sanatın her branşında çeşitli etkinler düzenlediklerini aktardı.

Yaptıkları tüm etkinliklere yoğun katılım olduğuna işaret eden Çelik, "Amacımız operanın sıkıcı olmadığını, herkesin her yaşta grubun operadan zevk alabileceğini göstermek. Katılım gayet iyi." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerden Nazlı Çetinkaya da ilk defa opera izlemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.