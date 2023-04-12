Diyarbakır'da hafif ticari araç yol çalışması yapan işçilere çarptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da hafif ticari araç yol çalışması yapan işçilere çarptı

12.04.2023 12:05
Diyarbakır'da hafif ticari araç yol çalışması yapan işçilere çarptı

Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, işçilerden Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi hayatını kaybetti, Şahin Güner ağır yaralandı.

Yaralanan Güner, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da hafif ticari araç yol çalışması yapan işçilere çarptı - Son Dakika


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