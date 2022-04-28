Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

28.04.2022 01:23

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolunda ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ise hurdaya döndü.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşakta meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ve otomobil Otogar Köprülü Kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, isimleri henüz öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli aksama olurken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürülmesiyle polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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