Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

15.06.2022 15:44

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Selman köyü Üç Kardeşler mevkiinden gelen 06 BS 7869 plakalı Tır ile aynı mevkiye giden 06 BRM 662 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut K., yaralandı. Kazayı gören başka bir vatandaş, yaralıyı otomobilden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıya olay yerinden ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu kontrollü ulaşıma açarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement