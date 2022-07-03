Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 03.00 sularında Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bir tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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