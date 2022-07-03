Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

03.07.2022 13:04
Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'da tırın park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tırın park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 03.00 sularında Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bir tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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