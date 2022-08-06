Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da tırın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CEA 594 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Tır refüje çarparak dururken, yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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