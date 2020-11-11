Diyarbakır'da tiyatroseverler salgın tedbirleri altında sanatla buluşuyor - Son Dakika

Diyarbakır'da tiyatroseverler salgın tedbirleri altında sanatla buluşuyor

11.11.2020 11:03
Diyarbakır'da tiyatroseverler salgın tedbirleri altında sanatla buluşuyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında perdelerini kapatan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, eylül ayından beri yeni oyunları seyirci ile buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında perdelerini kapatan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, eylül ayından beri yeni oyunları seyirci ile buluşturuyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, alınan Kovid-19 tedbirleriyle "Otelde Cinayet", "Yardımcı Aranıyor", "Başroldeki Kadınlar", "Kürk Mantolu Madonna" ve "Sihirli Kitap" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturdu.

Son 2 ayda 27 temsil ile sahnelenen 5 oyunu 4 bin 145 kişi izledi.

Salgın nedeniyle salonun dezenfekte edilmesi için oyunlar birer gün ara ile sahneleniyor.

Salonun farklı noktalarında el dezenfektanı bulundurulurken, oturma düzeninde de sosyal mesafe kuralı uygulanıyor.

"Yeniden seyircimizle bir araya geldiğimiz için mutluyuz"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında bütün dünyada etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla perdelerini kapatmak zorunda kaldıklarını, bu süreçte seyirciden uzak kaldıklarını söyledi.

Bu süreçte seyirciyi özlediklerini ifade eden Çınar, seyirciden de kendilerine mesajlar geldiğini aktardı.

Çınar, eylülde perdelerini "Otelde Cinayet" adlı oyunla büyük bir mutlulukla açtıklarını belirterek, sonrasında çalışmaların sürdüğünü, şimdi de "Kürk Mantolu Madonna" adlı oyunu sahnelediklerini aktardı.

Salgın sürecinde salon kapasitesini yarıya indirdiklerini, koltukları bir dolu bir boş olacak şekilde düzenlediklerini, salona dezenfektanlar yerleştirdiklerini bildiren Çınar, seyircilerin HES koduyla oyunları izleyebildiğini kaydetti.

Çınar, her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Seyircimizin de dikkatli olmasını istiyoruz. Umarım bu süreci hep birlikte atlatacağız. Seyircimiz tiyatroyu çok özlemişti. Şu anda da biletlerimiz satışa çıkar çıkmaz 30 dakikada tükeniyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Umarım pandemi sürecini birbirimize yardım ederek, dikkatli bir şekilde atlatacağız." dedi.

Haftada 3 gün oyun sahnelediklerini belirten Çınar, "Bu süreçte sadece salon kapasitemiz yarıya düştü. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Yeniden seyircimizle bir araya geldiğimiz için mutluyuz. 21 oyuncu kadrosuyla oyunlarımızı sahneliyoruz." diye konuştu.

"Oyunları büyük bir keyifle izliyorum"

Seyircilerden Duygu Gökalp, İngilizce öğretmeni olduğunu, tiyatroyu çok sevdiğini belirterek, "Başroldeki Kadınlar" adlı oyunu izlemek için tiyatroya geldiğini söyledi.

Koronavirüse yönelik önlemleri yerinde bulduğunu ifade eden Gökalp, güvenli bir ortamda tiyatro oyununu izlediğini kaydetti.

Gökalp, "Öğrencilerimle tiyatroya geldik. Buranın ortamını güvenli buldum. İyi ki geldim. Önlemler gayet yerinde. Mesafe kuralına uyuluyor. Bence gelmekte sakınca yok. Oyunları takip ediyor, büyük bir keyifle izliyorum. Çok başarılı oyunlar sergileniyor." diye konuştu.

Öğrenci Sema Duman, salgında evde çok zaman geçirdiklerini söyledi, kültürel aktivitelerden uzak kaldıklarını dile getirdi.

Tiyatroyu çok sevdiğini belirten Duman, "Alınan önlemler de iyi. Oyunu izlemeye gelenler de dikkatli davranıyor. Beğendim. Gayet iyi." dedi.

Koronavirüs, Diyarbakır, oyunlar, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tiyatroseverler salgın tedbirleri altında sanatla buluşuyor - Son Dakika


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