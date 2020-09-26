Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe - Son Dakika

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe Türkiye'de manda sayısında 2'nci sırada olan Diyarbakır'a 3 milyonluk modern süt toplama projesi desteklendi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi...

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe

Türkiye'de manda sayısında 2'nci sırada olan Diyarbakır'a 3 milyonluk modern süt toplama projesi desteklendi

DİYARBAKIR - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi ile başvuru yapan Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz'ın, manda sütünü toplayıp işleyip pazara süreceği tesis, projenin yüzde 50'si olan 1,5 milyonluk kısmı hibe ile desteklendi.

Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz, üyelerine ve Türkiye'de 2'nci sırada olan manda sayısıyla başta manda sütünü toplama, depolama ve modern bir şekilde işleyip yüksek katma değerde pazara sunmak için modern tesis projesine başvurdu. Onaylanan proje, hizmet verme aşamasına geldi. Yaklaşık 3 milyon tutarındaki projenin ve 20 kişinin istihdam edileceği, TKDK tarafından hibe edilecek yüzde 50'nin sözleşmesi imzalandı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, verilecek hibe ile önümüzdeki aylarda bağlantıları yapılan araç ve ekipmanların alımının yatırımcı tarafından gerçekleşip faaliyete geçileceğini söyledi.

"Diyarbakır'daki yıllık süt üretimimiz 700 bin ton civarında"

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, manda birliği başkanıyla Diyarbakır'daki sütlerin toplanmasına yönelik destekleyecekleri projenin sözleşmesini imzalayacaklarını söyledi. Proje kapsamında 6 adet araç ve araç üstü ekipmanlar, süttün muhafaza edileceği, işlenebileceği alet ekipmanların mevcut olduğunu belirten Güneş, "Yıllık süt üretimimiz 700 bin ton civarında Diyarbakır'daki süt üretimi. Ancak bu süttün yüzde 15'i soğuk zincirinde. Dolayısıyla bu tür projelerin hayata geçmesiyle üretilen sütümüzü soğuk zincire dahil ederek hem insan sağlığı hem de ekonomik değerinin artırılması açısından önemli. Biz bu projemizle günlük 56 ton civarında bir sütü soğuk zincire dahil edeceğiz. Proje paydaşımız ve yatırımcımız aynı zamanda birlik olması, üretici birliği olması, manda ve süt birliği olması da bu projenin önemini artırmakta. Bu projemizin toplam yatırım tutarı 3 milyon lira civarında. Biz kurum olarak bunun yüzde 50'sini hibe vereceğiz. Projemiz kapsamında KDV muafiyeti bulunmakta. Bağlantılarını da yapmışlar. Araçlarını ve ekipmanlarını satın alma suretiyle yıllara sari olmadan önümüzdeki aylarda projemiz faaliyete geçecek. Yatırımcımız faaliyetlerine başlayacaktır. Üreticilerimiz sütlerini merdiven altı üretim yapan firmalara satmak yerine, sütü çok hijyenik, modern bir ortamda toplanması sayesinde daha yüksek rakamlarda satma şansına kavuşacaklar. Gerek bakanlığımız, gerekse Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz ilimizde hayvancılığa yönelik, hayvancılık ürünlerinin işlenmesine yönelik çok ciddi destekleri bulunmakta. İl valimiz Münir Karaloğlu'nun da talimatlarıyla bu yöndeki çalışmalarımızı artıracağız. İlimizdeki bu süt potansiyeli çok yüksek. Valimizin talimatları ve öncülüğünde biz bu sektördeki bu açığı kapatmaya çalışacağız" dedi.

"Projemizin yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si birliğimizin öz kaynaklarından"

Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz, Diyarbakır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna süt toplamayla ilgili proje başvurularını yaptıklarını ifade etti. Projelerinin geçtiğini, projenin ana hedefi üyelerinin sütünü toplayıp soğuk zincire dahil ettirmek ve pazarlamak olduğunu aktardı. Yılmaz, "Şuanda bizim 60 tona yakın günlük süt toplama merkezi ve araçlar ve süt soğutma tankları, ekipmanlarla birlikte projemiz desteklendi. Şuanda proje hibe sözleşmesi aşamasına geldik. Projemiz yaklaşık 3 milyon lira maliyetindedir. Bunun yüzde 50'si hibe olarak kabul edilmiştir. Yüzde 50'de öz kaynaklarımızla, birliğimiz tarafından karşılanacaktır. Manda sütü bizim için çok önemli. Diyarbakır'da Türkiye geneli olarak 2'inci sıradadır. Bu anlamda manda sütünü katma değere çevirmek, işletip pazara sunmak ve tüketiciye kazandırmak bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe
Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe

Kırsal Kalkınmayı Destekleme, Diyarbakır, Tarım, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe - Son Dakika Ekonomi

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