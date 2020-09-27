Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe - Son Dakika

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi ile başvuru yapan Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz'ın, manda sütünü toplayıp işleyip...

Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne 3 milyonluk modern süt toplama projesi ile başvuru yapan Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz'ın, manda sütünü toplayıp işleyip pazara süreceği tesis, projenin yüzde 50'si olan 1,5 milyonluk kısmı hibe ile desteklendi.

Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz, üyelerine ve Türkiye'de 2'nci sırada olan manda sayısıyla başta manda sütünü toplama, depolama ve modern bir şekilde işleyip yüksek katma değerde pazara sunmak için modern tesis projesine başvurdu. Onaylanan proje, hizmet verme aşamasına geldi. Yaklaşık 3 milyon tutarındaki projenin ve 20 kişinin istihdam edileceği, TKDK tarafından hibe edilecek yüzde 50'nin sözleşmesi imzalandı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, verilecek hibe ile önümüzdeki aylarda bağlantıları yapılan araç ve ekipmanların alımının yatırımcı tarafından gerçekleşip faaliyete geçileceğini söyledi.

"Diyarbakır'daki yıllık süt üretimimiz 700 bin ton civarında"

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, manda birliği başkanıyla Diyarbakır'daki sütlerin toplanmasına yönelik destekleyecekleri projenin sözleşmesini imzalayacaklarını söyledi. Proje kapsamında 6 adet araç ve araç üstü ekipmanlar, süttün muhafaza edileceği, işlenebileceği alet ekipmanların mevcut olduğunu belirten Güneş, "Yıllık süt üretimimiz 700 bin ton civarında Diyarbakır'daki süt üretimi. Ancak bu süttün yüzde 15'i soğuk zincirinde. Dolayısıyla bu tür projelerin hayata geçmesiyle üretilen sütümüzü soğuk zincire dahil ederek hem insan sağlığı hem de ekonomik değerinin artırılması açısından önemli. Biz bu projemizle günlük 56 ton civarında bir sütü soğuk zincire dahil edeceğiz. Proje paydaşımız ve yatırımcımız aynı zamanda birlik olması, üretici birliği olması, manda ve süt birliği olması da bu projenin önemini artırmakta. Bu projemizin toplam yatırım tutarı 3 milyon lira civarında. Biz kurum olarak bunun yüzde 50'sini hibe vereceğiz. Projemiz kapsamında KDV muafiyeti bulunmakta. Bağlantılarını da yapmışlar. Araçlarını ve ekipmanlarını satın alma suretiyle yıllara sari olmadan önümüzdeki aylarda projemiz faaliyete geçecek. Yatırımcımız faaliyetlerine başlayacaktır. Üreticilerimiz sütlerini merdiven altı üretim yapan firmalara satmak yerine, sütü çok hijyenik, modern bir ortamda toplanması sayesinde daha yüksek rakamlarda satma şansına kavuşacaklar. Gerek bakanlığımız, gerekse Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz ilimizde hayvancılığa yönelik, hayvancılık ürünlerinin işlenmesine yönelik çok ciddi destekleri bulunmakta. İl valimiz Münir Karaloğlu'nun da talimatlarıyla bu yöndeki çalışmalarımızı artıracağız. İlimizdeki bu süt potansiyeli çok yüksek. Valimizin talimatları ve öncülüğünde biz bu sektördeki bu açığı kapatmaya çalışacağız" dedi.

"Projemizin yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si birliğimizin öz kaynaklarından"

Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Süt Üreticiler Birliği Başkanı ve yatırımcı Hüseyin Yılmaz, Diyarbakır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna süt toplamayla ilgili proje başvurularını yaptıklarını ifade etti. Projelerinin geçtiğini, projenin ana hedefi üyelerinin sütünü toplayıp soğuk zincire dahil ettirmek ve pazarlamak olduğunu aktardı. Yılmaz, "Şuanda bizim 60 tona yakın günlük süt toplama merkezi ve araçlar ve süt soğutma tankları, ekipmanlarla birlikte projemiz desteklendi. Şuanda proje hibe sözleşmesi aşamasına geldik. Projemiz yaklaşık 3 milyon lira maliyetindedir. Bunun yüzde 50'si hibe olarak kabul edilmiştir. Yüzde 50'de öz kaynaklarımızla, birliğimiz tarafından karşılanacaktır. Manda sütü bizim için çok önemli. Diyarbakır'da Türkiye geneli olarak 2'inci sıradadır. Bu anlamda manda sütünü katma değere çevirmek, işletip pazara sunmak ve tüketiciye kazandırmak bizim için önemli" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kırsal Kalkınmayı Destekleme, Diyarbakır, Tarım, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü         
20:36
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte         
17:09
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 07:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da TKDK'dan süt toplama projesine 1,5 milyonluk hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei