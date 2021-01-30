Son dakika haberleri: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu

30.01.2021 03:46

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Galericileri Sitesi içerisinde bulunan boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Galericileri Sitesi içerisinde bulunan boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki boya deposunda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle depodan yükselen duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçerisindeki boya maddesi nedeniyle büyümeye devam eden yangın için, emniyetten de TOMA desteği istendi. Yangın, TOMA'ların da müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika
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