Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da tonlarca saman kül oldu
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Diyarbakır'da tonlarca saman kül oldu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.

Diyarbakır'da tonlarca saman kül oldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım nedeni ile onlarca tonluk saman kül oldu.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, elektrik direklerinden çıkan kıvılcım saman balyalarının üzerine düştü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile onlarca tonluk samanın kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
Diyarbakır, İtfaiye, Çınar, 3. Sayfa
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