DİYARBAKIR - Toplam 5 kilogramlık altın kullanılarak tarihi Dört Ayaklı Minare ve elbiseler tasarlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen "4. Mezopotamya Jewellery Show"da firmalar tarafından altından yapılan Dört Ayaklı Minare ve elbiseler dikkati çekti.

Bir oteldeki organizasyonda Diyarbakır, İstanbul ve bölgedeki 9 firma tarafından hazırlanan altın ve gümüş mücevherat tasarımlar meraklıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, firmalar tarafından 2 kilogram altın kullanılarak yapılan tarihi Dört Ayaklı Minare ve yaklaşık 3 kilogram altından hazırlanan 2 elbise ilgi gördü.

Altından Dört Ayaklı Minare 18 günde yapıldı

Altından Dört Ayaklı Minare'yi tasarlayan kuyumcu Kamuran Kaya, Diyarbakır'ın kültürel mirasını tanıtmak istediklerini ve ilk kez böyle bir tasarım yaptıklarını söyledi.

Bütün kültürel mirasları altına dökmeyi düşündüklerini dile getiren Kaya şöyle devam etti:

"Üç boyutlu ortamda, alçıya ve muma dökebiliyoruz. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu organizasyonda böyle bir görsele ihtiyacımız olduğunu düşündük. 13 kilogram bakır var. 2 kilo 100 gram altın kullandık. Öncelikle bakır işlemesini, sonra da altın kaplamayla işçiliği yaptık. 18 günde yapımı tamamlandı. 22 ayar ve fiyatı yaklaşık 1 milyon 100 bin lira. Görenler şaşırıyor. İlk kez böyle altından görünce herkesin ilgisini çekiyor. İlerleyen zamanlarda tüm kültürel mirasları yapmayı ve sergilemeyi planlıyoruz. Satışa sunmayacağız. Daha minyatür boyutlarda yapmayı düşünüyoruz."

Fuara İstanbul'dan gelen Aras Cemcem ise Diyarbakır'ı güvenilir bir kale olarak gördüklerini ve birçok organizasyonda burayı tercih ettiklerini aktardı.

Bütün kuyumcular için kentin güvenilir bir yer olduğunu ifade eden Cemcem, "Ürünlerimizi sergilemek için geldik. Burada güzel bir ortam var. 22 ayar altın ürünleri getirdik. Kolye, bileklik, set ve yüzük çeşitleri gibi birçok ürünü sergiliyoruz." dedi.

Firmanın ihracat departmanından Kıristin Cemcem de altından tasarlanan kıyafetlerin yapım aşamasının 14 gün sürdüğünü söyledi.

Altın elbiseleri 7 kişinin elle işleyerek tasarladığını belirten Cemcem, "22 ayar ve yaklaşık 3 kilogram altın kullanıldı. Beğenerek tasarladık, umarım görenler de beğenir. Düğünlerde artık setlerin yerine kıyafetler geçecek. Ağır ve geleneksel parçalar olduğu için daha çok doğu bölgelerinde tercih ediliyor. Bu tasarımları giyilebilir şekilde tasarladık. Tasarımları çeşitlendirerek satışa sunmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.