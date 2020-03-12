Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

14 dakika önce

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyorDİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, salgın hastalık riskine karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Temizlik ekipleri her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarını püskürtme cihazıyla dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra havalimanı, camiler, kamu kurumları, otogarlar ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da dezenfekte edilmeye başlandı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, Daha önce başladığımız dezenfekte işlemlerini bugün itibari ile hız kazandırarak ilimizde bulunan havaalanı, camiler, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarının tümü, minibüsler, taksiler, kamu kurumları, taziye evleri, otogar, ilçe otogarları, alışveriş merkezleri, yeşil alanların olduğu parklar, çocuk oyun alanlarının tümünde salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemini başlattık. Yapılan dezenfekte işlemlerine 250 personel katılıyor. Bu işlem 17 ilçede her gün rutin olarak yapılacak dedi.

'1700 OKULDA YARIN BAŞLAYACAK'

Okul servisleri ve okullar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Korkutan, İlimizde bulunan bin 700 okulun ilaçlanmasına ilişkin de yarın itibariyle kentte bulunan bütün okullarda dezenfekte işlemleri eş zamanlı başlayacaktır. 20 gün boyunca sıklıkla bu işlemler devam edecektir diye konuştu.

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
00:37 Halı saha maçından sonra bıçaklandı
00:30 Burkina Faso'da gösteri ve toplanmalara koronavirüs yasağı
00:26 Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
00:26 İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi
00:25 YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]