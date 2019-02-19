Diyarbakır'da Toplu Ulaşım Hizmeti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu ulaşım hizmeti verilmeyen Benusen Mahallesi'nde de yeni güzergah oluşturarak hizmet vermeye başladı.





Bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallede yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacı ile açılan güzergahta iki saat arayla günde sekiz sefer düzenlenecek.



Araçlar BS1 koduyla sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında sefer yapacak.

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