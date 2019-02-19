Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Toplu Ulaşım Hizmeti

Diyarbakır'da Toplu Ulaşım Hizmeti

18 dakika önce

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'da Toplu Ulaşım Hizmeti, System.String[]
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu ulaşım hizmeti verilmeyen Benusen Mahallesi'nde de yeni güzergah oluşturarak hizmet vermeye başladı.


Bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallede yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacı ile açılan güzergahta iki saat arayla günde sekiz sefer düzenlenecek.

Araçlar BS1 koduyla sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında sefer yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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