Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde arazide, toprağa gömülü 27 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Diyarbakır'da Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde arazide, toprağa gömülü 27 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılarla ilgili terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesinde bir arazide el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisine ulaşıldı. Dün arazide yapılan aramalarda, ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalarda, 5'i su bardağı, 22'si çay bardağı içerisinde toplam 27 el yapımı patlayıcı, 6 eldiven, 7 ayrı pakette fitil, koli bandı, 4 havai fişek, temizlikçi önlüğü ve bez parçaları ele geçirildi.

Patlayıcılarla ilgili, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen B.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:55 Kaynak: DHA

Bağlar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı 13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 17:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]