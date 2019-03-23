Diyarbakır'da Toprağa Gömülü Patlayıcılar Ele Geçirildi
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde arazide, toprağa gömülü 27 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Bağlar
ilçesinde arazide, toprağa gömülü 27 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılarla ilgili terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
?İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesinde bir arazide el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisine ulaşıldı. Dün arazide yapılan aramalarda, ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalarda, 5'i su bardağı, 22'si çay bardağı içerisinde toplam 27 el yapımı patlayıcı, 6 eldiven, 7 ayrı pakette fitil, koli bandı, 4 havai fişek, temizlikçi önlüğü ve bez parçaları ele geçirildi.
Patlayıcılarla ilgili, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen B.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:55 Kaynak: DHA
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