Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu

19.04.2022 20:33

Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Diyarbakır'da, Afrika üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü.

Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu

DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Diyarbakır'da, Afrika üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü. Aniden başlayan toz aşımı görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi. Afrika üzerinden gelen toz bulutu akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşırken, gökyüzü bir anda kızıla dönüştü. Toz bulutlarının kentti yarın terk etmesi bekleniyor.

Öte yandan etkili olan yoğun sis de sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 100 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerledi.

Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini altını çizdiler.

Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu
Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu
Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu
Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu

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Uzmandan toz taşımı uyarısı Uzmandan toz taşımı uyarısı DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji, Diyarbakır, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da toz aşımı etkili oldu - Son Dakika
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