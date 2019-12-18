Diyarbakır'da trafik eğitim parkı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da trafik eğitim parkı açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik eğitim parkı açıldı

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde oluşturulan yapılan trafik eğitim parkının açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da trafik eğitim parkı açıldı, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde oluşturulan yapılan trafik eğitim parkının açılışını gerçekleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla inşa ettiği trafik eğitim parkını tamamlayıp hizmete açtı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde yer alan parkın açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, trafik şube ekipleri, öğrenciler ve veliler katıldı.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleriyle Diyarbakır olarak 26 ilden gelen başta Emniyet Genel Müdür yardımcısı, genel müdürlük daire başkanları ve 26 ilin trafiğinden sorumlu yardımcıları ve şube müdürleriyle büyük bir buluşmaya da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bugün böyle bir trafik eğitim parkının Diyarbakır'a çocuklarımıza kazandırmış olduk. Çocukların coşkusu her şeyin ötesinde. Onların hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğilmesi amaçlı bir park burası. Aynı zamanda anne ve babalarıyla hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam olmasını amaçladık. Yetişkinler için emniyet kemeri dahil gerekli hatırlatmaları yapan simülatör araçlarımız var. Eğitim sınıfımızda sürekli eğitim amaçlı görsel sunumlarımız var. Yine parkur içerisinde bir şehir hayatının hem araç hem yaya trafiğini oluşturan arabalarımız, üst geçitlerimiz, ışıklarımız, duraklarımız yaya geçitlerimiz var. Çocuklarımız bugün burada öğrendikleriyle gönüllü bir trafik elçisi, büyüdüklerinde ise tam anlamıyla trafiğe uyan bir yetişkin olmasını amaçlıyoruz" dedi.


Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Serdengeçti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda inşa edilen ve vatandaşlara, öğrencilere, çocuklara trafik kurallarının öğretileceği parkın hayırlı olmasını diledi. Serdengeçti, "Buradaki trafik eğitim parkıyla birlikte trafik güvenliği, esenliği noktasında hem geleceğe dönük rol model olan çocuklarımız geleceğimizin Türkiye'sini inşa edecekler. Çocuklarımız burada öğrendikleri ve gördükleri eğitimin mesajını ailelerine götürecekler. Bu hizmeti yapan Büyükşehir Belediyemize, valimize şükranlarımı arz ediyorum dedi" diye konuştu.


Açılış programının ardından çocuklara hediyeler dağıldı. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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