Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı
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Diyarbakır'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

43 dakika önce

Diyarbakır'da, dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, MOBESE'ye yansıdı.

Diyarbakır'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı, System.String[]
Diyarbakır'da, dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, MOBESE'ye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlü'nce paylaşılan görüntülerde, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol'da arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak durabildi. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Kavşakta seyir halinde bulunan otomobili fark etmeden sola dönüş yapmak isteyen tır, araca çarptı. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Kavşağa dikkatsiz bir şekilde giren otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle pikap yan döndü. Bir diğer kaza ise Dicle Üniversitesi Hastanelerinin acil giriş kapısındaki kavşakta meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.

Tüm bu kazalar, mobeselere saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa
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