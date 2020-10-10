Son dakika haberleri! Diyarbakır'da trafik kazaları mobeselere yansıdı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazaları mobeselere yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde hızla girdiği yolda önündeki araca vurmamak için direksiyonu kıran sürücü hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı sonra takla attı. Aracın şaha kalkışı kameralara yansıdı. Bir diğer kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari araç sürücüsü hatalı bir şekilde sola dönmek isteyen otomobili fark etmedi arkadan otomobile çarpıştı.

Diğer kaza Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi giriş kavşağında meydana geldi. Görüntülerde hatalı kavşağa girmek isteyen otomobil arkadan gelen aracın vurması sonucu refüjdeki direklere çarparak durabildi. Son olarak ta Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde cep yola girmek için kuyrukta bekleyen araçlara arkadan bir pikabın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.