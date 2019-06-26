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Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da akraba ziyareti sonrası aralarında kadın ve çocukların olduğu hafif ticari araca, özel bir otomobilin çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akraba ziyareti sonrası aralarında kadın ve çocukların olduğu hafif ticari araca, özel bir otomobilin çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 1 kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi 154 sokakta meydana geldi.Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 RB 732 plakalı hafif ticari araca sokak içerisinde hızla geldiği iddia edilen 23 DJ 311 plakalı otomobil hızla ticari araca çarptı. Otomobilin çarptığı hafif ticari araç bir süre savrulduktan sonra durabilirken, içerisinde kadın ve çocukların olduğu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kazayı gren çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri sağlık ekipleri ile birlikte yaralıları sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak ambulansa taşırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa
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