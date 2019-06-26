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Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

56 dakika önce

Diyarbakır'da akraba ziyareti sonrası aralarında kadın ve çocukların olduğu hafif ticari araca, bir otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da akraba ziyareti sonrası aralarında kadın ve çocukların olduğu hafif ticari araca, bir otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi 154 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 RB 732 plakalı hafif ticari araca sokak içerisinde hızla geldiği iddia edilen 23 DJ 311 plakalı otomobil, çarptı. Otomobilin çarptığı hafif ticari araç bir süre savrulduktan sonra durabilirken, içerisinde kadın ve çocukların olduğu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri sağlık ekipleri ile birlikte yaralıları sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak ambulansa taşırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:32 Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa
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