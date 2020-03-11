Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

48 dakika önce

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır, Mardin, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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