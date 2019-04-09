Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için 16 ZP 996 plakalı otomobili ile yola çıkan Van Erciş Devlet Hastanesinde görevli doktor 28 yaşındaki Oğuz Berktaş direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol tabelasına, daha sonra istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Oğuz Bektaş hayatını kaybederken, otomobilde beraberinde olan adı öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Kazayı gören jandarma ekipleri tarafından 112 Sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden doktor Oğuz Berktaş'ın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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