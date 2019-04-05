Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilal:

Allah rahmet eylesin kötü oldum görünce o yoldan geçiyordum kaza olduğunu gördüm motosikletli yerde çok kötü yatıyordu kanlar içinde Allah rahmet eylesin Lütfen aşırı hız yapmayalım dikkatli olalım giden canlar gencecik canlar .Rabbim kimseye yasatmasin.Mekani cennet olsun. Bu arada o yoldan kaç senedir geçiyorum hala düzgün bi asfalt yapılmadı o çukurlar kazalara sebebiyet veriyor vebali çok ağır.Rabbim hepimizi affetsin