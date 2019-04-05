Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aktepe köyünde imamlık yapan Manisa nüfusuna kayıtlı Süleyman Kuru, cuma namazını kıldıktan sonra motosikletiyle köyden çıktı. Kuru, kullandığı motosikletle Diyarbakır-Batman karayolunda bulunan Başaklı köyü mevkisinde ana yola çıktığı esnada Diyarbakır istikametinden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada imam olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Serdar ve Ahmet Budak yaralandı. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kuru'nun cenazesi Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

Çınar, Batman, Diyarbakır, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Bilal: Allah rahmet eylesin kötü oldum görünce o yoldan geçiyordum kaza olduğunu gördüm motosikletli yerde çok kötü yatıyordu kanlar içinde Allah rahmet eylesin Lütfen aşırı hız yapmayalım dikkatli olalım giden canlar gencecik canlar .Rabbim kimseye yasatmasin.Mekani cennet olsun. Bu arada o yoldan kaç senedir geçiyorum hala düzgün bi asfalt yapılmadı o çukurlar kazalara sebebiyet veriyor vebali çok ağır.Rabbim hepimizi affetsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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