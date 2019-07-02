Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, Fırat Bulvarı stadyum yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarptı.
Ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kazadan sonra olay yerinde kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:35 Kaynak: AA
Diyarbakır, Kayapınar, Fırat, Güncel
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