Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
7 dakika önce
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:50 Kaynak: AA
'ın merkez Kayapınar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, Fırat
Bulvarı stadyum yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarptı.
Ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kazadan sonra olay yerinde kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.
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