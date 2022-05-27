Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

27.05.2022 23:57
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında küçük kız hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında küçük kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Elazığ yolu Ahmetli köyünde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asya Bingöl'e plakası öğrenilmeyen bir araç çarptı. Vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Asya Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Asya Bingöl'ün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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