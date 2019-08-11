Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

40 dakika önce

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:36 Kaynak: AA
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