Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
40 dakika önce
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:36 Kaynak: AA
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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