Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

04.07.2022 00:55
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan Yolu üzeri Bismil ilçesi Kağıtlı köyü civarında kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakası öğrenilemeyen bir otomobil arızalandı. Araçtakiler otomobili iterken arkadan gelen bir minibüs otomobile ve yolculara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerine yaptıktan sonra kentteki Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Otomobil içinde bulunan bir çocuğun kazada ağır yaralandığı belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ismi öğrenilmeyen çocuk hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavileri devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da akrabaların taşlı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da akrabaların taşlı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 01:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement