Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
38 dakika önce
Diyarbakır-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
Diyarbakır- Elazığ
karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir
ilçesi Fabrika Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yolundan Diyarbakır istikametine gelen 21 DD 646 plakalı otomobile sağ taraftan gelen 06 BA 7157 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı
Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler
Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu