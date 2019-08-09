Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasına 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
'ın Çınar
ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasına 1 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Çınar ilçesi Dörtyol
semtinde bulunan saat kulesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 10 I 4445 plakalı otomobil, hızını alamayarak önünde seyreden 14 LA 009 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık v polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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