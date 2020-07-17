Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Olay, Çınar ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit, kavşağa giren otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile transit sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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