Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vinç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Çınar merkez Dörtyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vinç, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile vinç şoförü araçta sıkıştı. Araçta sıkışan şoföre ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkarırken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.