Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı

29.04.2022 19:12
Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pamuk Çay mevkiinde Murat D. idaresindeki yolcu minibüsü Hazro ilçesine giderken tekeri patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıktı. Takla atan minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mehmet Turgut Tayuzak - İHA)

Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı
Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı
Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı
Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı
Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika: Trafik kazası: 6 yaralı Son dakika: Trafik kazası: 6 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement