Son dakika haber! Trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pamuk Çay mevkiinde Murat D. idaresindeki yolcu minibüsü Hazro ilçesine giderken tekeri patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıktı. Takla atan minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mehmet Turgut Tayuzak - İHA)