Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı, System.String[]

Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç takla atarak durabilirken 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın haber ermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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