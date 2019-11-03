Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika Yerel Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan Kağıtlı Karakolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobili fark etmedi, iki araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç takla atarak durabilirken olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın haber ermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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