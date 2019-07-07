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Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla atarak durabildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir sürücü, tali yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla atarak durabildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir sürücü, tali yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Takla atıp refüje çarparak durabilen araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Silvan istikametinde seyir halinde olan 21 DS 222 plakalı otomobil sağdan yola çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atıp refüje çarparak durabildi. Olayda, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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