Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EY 3367 plakalı otomobil seyir halinde iken 34 ZR 0771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda 34 ZR 0771 plakalı araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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