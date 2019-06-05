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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

18 dakika önce

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolu Aşağıkonak köyü yakınlarında plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepelik alana uçtu. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Mardin, Diyarbakır, 3. Sayfa
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