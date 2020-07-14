Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da kadın sürücünün kullandığı araç, kavşakta dönüş alan bir başka araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 US 182 plakalı otomobil, Diyarbakır Adliyesi kavşağında önünde seyir halinde bulunan 41 TF 475 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. Haber verilemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR