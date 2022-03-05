Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

05.03.2022 18:36
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışarak tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışarak tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 07 APU 526 plakalı Hyundai marka otomobil, 34 EH 3847 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kadına olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

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Diyarbakır, Otomobil, Hyundai, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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