Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü polis 5 yaralı
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Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü polis 5 yaralı

54 dakika önce

DİYARBAKIR'da, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü polis 5 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İstasyon caddesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen polislerin bulunduğu 63 BA 296 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 025 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı



Yenişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: DHA
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