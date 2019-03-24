Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

6 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahri Yıldız (68) yönetimindeki 02 AB 763 plakalı otomobil, Yukarı Salat mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Yıldız, eşi Beşi (67) ile oğlu Anıl Yıldız (32) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Bismil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:36 Kaynak: AA

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